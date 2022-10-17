شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: استعدادات القمة العربية بالجزائر تسير بشكل جيد جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن الاستعدادات والأمور التنظيمية واللوجستية الخاصة بالقمة العربية، التى تستضيفها الجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، تسير بشكل جيد جدا وعلى مايرام.. معربا عن ثقته فى نجاحها لتكون مثلما أطلق عليها الجانب الجزائرى قمة من أجل "لم الشمل".

وقال زكي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن زيارة وفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط منذ، أمس الأحد، إلى الجزائر تهدف فى المقام الأول إلى استكمال التشاور السياسي مع الجانب الجزائرى، فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين.

وأضاف أن هذه الزيارة تعد الأخيرة قبيل انعقاد القمة، وتم الوقوف خلالها على آخر الاستعدادات من جانب الجزائر البلد المضيف لهذا الاستحقاق العربي المهم.

وأشار إلى أن وفد الأمانة العامة للجامعة سيلتقي، مساء اليوم، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لبحث الوضع العربي العام قبيل القمة، وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.