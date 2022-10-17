شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعفى القادمين إليها عبر المعابر الحدودية من إبراز وثيقة "PCR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة السورية قراراً يقضي بإعفاء جميع القادمين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية من اختبار (PCR) أو شهادة لقاح دولية خاصة بكوفيد19.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، أن الوزارة طلبت من مديريات الصحة إتمام الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

وكانت الصحة السورية قد أصدرت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي قراراً يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار (PCR).