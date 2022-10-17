شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت بعد توقفها بسبب الضباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى عودة حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى بشكل طبيعى فى تمام الساعة 7.18 صباحا بالتوقيت المحلى للكويت بعد أن توقفت مؤقتا بسبب موجة الضباب التى شهدتها البلاد.