شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى الجديد: نأمل تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اليوم الإثنين، بالعمل على "تمتين" علاقات بلاده مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

وحسب موقع العين الإخبارى، عبر عبداللطيف رشيد، في تصريحات له بعد مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية، والتي جرت في قصر السلام ببغداد، عن آماله في الوصول في المرحلة القادمة لعراق قوي مستقل ومتصالح.

وفيما قال الرئيس العراقي، إنه يأمل في تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، شدد على أنه سيبذل "كل جهدي لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة".

وتابع عبداللطيف رشيد: سأعلن للعراقيين عن برنامج عملي في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن المرحلة السابقة كانت "صعبة على الجميع".

وجرت في قصر السلام ببغداد، في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية.

وكان عبداللطيف رشيد انتخب يوم الخميس الماضي رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

وحصل عبداللطيف رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً، ليعلن فوز رشيد برئاسة الجمهورية.