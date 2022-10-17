شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية صحو بالإمارات حار بالكويت ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2022، فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه :" بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية والجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر ".

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والمد الثاني عند الساعة **: ** والجزر الأول عند الساعة 09:19 الجزر الثاني عند الساعة 00:45.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34المد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الاول عند الساعة 08:34والجزر الثاني عند الساعة 20:22.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلا فيكون مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

درجة الحرارة الصغرى: 21 °ﻡ مع التحذير من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000م وقد تنعدم على بعض المناطق.

طقس البحرين

أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم الإثنين بالمملكة، معتدل بوجه عام ولكنه رطب نسبياً أحياناً .

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً، وارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 36 م درجة الحرارة الصغرى 25 م، والرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%