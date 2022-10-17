اخبار الخليج

القوائم المستقلة تتصدر نتائج الانتخابات الجزئية في الجزائر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القوائم المستقلة تتصدر نتائج الانتخابات الجزئية في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، عن النتائج الأولية للانتخابات الجزئية التي أجريت في بعض بلديات ولايتي «محافظتي» تيزي وزو وبجاية (شرقي العاصمة الجزائرية)، لاختيار 90 عضواً في المجالس الشعبية لـ6 بلديات.

وحصلت القوائم المستقلة، وعددها 12 قائمة، على 74 مقعداً من المقاعد المتاحة في المجالس الشعبية المعنية بهذه الانتخابات الجزئية، بنسبة 82.22 في المئة من مجمل المقاعد. وعاد المركز الثاني في هذا الاقتراع إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 7 مقاعد، بـ7.78 في المئة، فيما حلّ حزب جبهة القوى الاشتراكية ثالثا بـ6 مقاعد (6.66 في المئة)، وبعده حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ3 مقاعد (3.33 في المئة).

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا