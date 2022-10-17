شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القانوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشئون القانونية البحريني يوسف بن عبدالحسين خلف، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين ستيفن بوندي، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال القانوني بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في المنامة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، حيث أشاد الوزير البحريني بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية استمرارها والارتقاء بها على كافة الأصعدة.



ومن جانبه، نوه السفير الأمريكي بمتانة العلاقات وتطلعه الدائم إلى تعزيزها، مشيداً بما يشهده القطاع القانوني في البحرين من تطور.