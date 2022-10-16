شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفلسطين يؤكدان ضرورة تنسيق المواقف لإرساء الأمن في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة تنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، الذي سلمه رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعرب الرئيس الفلسطيني - في رسالته - عن أمنياته بالتوفيق في المهام السامية الموكلة إليه لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب العراقي، مؤكدا اعتزاز فلسطين، حكومة وشعبا، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطوير هذه العلاقات، مثمنا مواقف العراق الثابتة تجاه شعب فلسطين وقضيته العادلة.

ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي على دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وضرورة تنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعضيد أواصر التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه.