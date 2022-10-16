شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال السنة الثالثة من دورة مجلس الشورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية.

وجدير بالذكر أن رئيس مجلس الشورى السعودى، كان قد أكد أن المجلس يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من خلال دعمهما المستمر والمتواصل للمجلس، مما يؤكد ثقة القيادة في مجلس الشورى ودوره كشريك في صناعة القرار، بوصفه بيت خبرة في تعزيز عمل أجهزة الدولة ومحطة مهمة في سن الأنظمة والتشريعات.

وقال، إن مجلس الشورى -خلال سنته الثانية- عمل من خلال لجانه المتخصصة الخمس عشرة على اللقاء بالمسؤولين ومناقشتهم في مضمون تقارير الأداء السنوية لأجهزتهم، وتلمس ما تحمله تقاريرها من تحدياتٍ تتطلب تضمينها توصيات اللجنة؛ لتكون بعد ذلك قراراً يُصدره المجلس.

