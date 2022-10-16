شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: كورونا أثبتت ضرورة المراجعة المستمرة لاستراتيجيات الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة "إن الأردن شهد خلال السنوات الثلاث الماضية، كما جميع دول العالم، واحدة من أصعب الأزمات في تاريخ البشرية، ألا وهي جائحة كورونا، التي تخطى تأثيرها التوقعات وتحدت أدق الاستراتيجيات".



وأضاف بشر الخصاونة - في كلمة، اليوم الأحد، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحدِ من مخاطر الكوارث (2022 - 2030) استجابة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي باتت تشكل تحديا للتخطيط والتنمية - أن "جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة المراجعة المستمرة للاستراتيجيات المرتبطة بالأزمات والكوارث.



وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها، وتحديد الترتيبات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث وفق أساس قانوني ومؤسسي وتخطيط وتنفيذ برامج الحد من المخاطر بكفاءة، ووضع أنظمة الإنذار المبكر وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب الحد من المخاطر وتعزيز مقاومة تهديداتها لدى القطاعين العام والخاص.



يشار إلى أن مركز الأزمات التابع لرئيس الوزراء الأردني يتولى الإشراف على الاستراتيجية، التي تم إطلاقها بمشاركة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومتابعة تنفيذها بشكل عملي من قبل الجهات المعنية وفقاً لإطار عمل "سنداي" المعتمد دوليا في الحد من مخاطر الكوارث، لتجنب تأثرها السلبي على مناحي الحياة كافة.