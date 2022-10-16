شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الأحد، صدور مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح.

وذكر المركز- على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،أن التشكيل الجديد تضمن تعيين الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، والشيخ طلال خالد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والدكتور بدر الملا وزيرا للنفط، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة وشئون الشباب، وبراك علي براك نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة، وعبدالوهاب أحمد الرشيد وزيرا للمالية والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتورة أماني سليمان بوقمار وزيرا للأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

كما تضمن التشكيل الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني وزيرا للتربية والتعليم العالي، وعبد العبد العزيز وليد المعجل وزير دولة لشئون البلدية، وعمار العجمي وزير دولة لشئون مجلس الأمة، ومازن سعد الناهض للتجارة والصناعة وشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومي جاسم البغلي وزيرا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والمرأة والطفولة، والشيخ عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، وعبد العزيز ماجد عبد العزيز وزيرا للعدل والأوقاف.