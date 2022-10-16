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الرئيس الجزائري: تسريع تنصيب المحاكم التجارية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حكومته إلى تسريع تنصيب المحاكم التجارية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الضمانات الموجودة في ظل قانون الاستثمار الجديد.


جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 / 2023، اليوم، الأحد بمقر المحكمة الجزائرية العليا بالجزائر العاصمة.


وأعرب تبون عن تطلعه، في هذه السنة القضائية الجديدة، إلى تسريع وتيرة العمل القضائي؛ بما يستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا حرصه على تعزيز استقلالية القضاء قصد صيانة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات.


كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتكييف المنظومة القانونية حسب المستجدات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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