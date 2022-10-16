شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني.. والاحتلال يعتقل 7 من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في محافظة "سلفيت" بشمال غرب الضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (31 عاماً)، ارتقى متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.



وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 2022 إلى 171 شهيدًا، بينهم 15 منذ بداية أكتوبر الجاري.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من محافظة "طوباس" شمال شرق الضفة بعد مداهمة منزل ذويه، فيما تم اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" جنوب الضفة، وأربعة من محافظة "الخليل" الجنوبية.



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ وتتسع دوائرها بشكل يومي، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تكريس الاستيطان والاستعمار والأبرتهايد في فلسطين المحتلة.



وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وعلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة.