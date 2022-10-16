شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبى يبحث مع المبعوث الأممى سبل الحل السياسى العاجل للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبد الله اللافي، الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "عبد الله باتيلي"، في أول لقاء له بالمجلس الرئاسي.

ورحب المنفى والنائب بالمجلس عبد الله اللافى في مستهل الاجتماع، بالمبعوث الأممي الجديد متمنين له التوفيق في مهامه، مشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، مؤكدين أن هناك اتفاق تام على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية.

كما نقل المبعوث الأممى، تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبي المجلس، مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيراً إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية.