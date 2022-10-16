شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين، عملية الترشح الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.

ويُفتح باب الترشحات بداية من الساعة الثامنة صباحا، ويستمر قبول الملفات حتى السادسة مساء 24 أكتوبر.

وكانت هيئة الآنتخابات أصدرت فى 20 سبتمبر الماضى بيانا حول كل ما يتعلق بالآنتخابات التشريعية، وأعلنت فى 25 سبتمبر، أن ألفترة الآنتخابية انطلقت .

وتنطلق الحملة الآنتخابية 25 نوفمبر القادم حتى 15 ديسمبر، على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، فى حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الآنتخابى فى تونس، واليوم الذى يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجرى الإعلان عن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، فى حين سيكون الإعلان عن النتائج النهائية فى 19 يناير 2023، أى إثر الآنتهاء من النظر فى الطعون والبت فيها.