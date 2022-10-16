شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يبحث مع رئيس وزراء العراق ملف تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس تيار الحكمة الوطنى في العراق عمار الحكيم، الأحد، رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السودانى، لبحث ملف تشكيل الحكومة وفق التوقيات الدستورية، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد "الحكيم" في بيان له ضرورة اختيار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة، مشددا على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، مجددا التأكيد على عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة.

أشار إلى أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة العراقية على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي، داعيا إلى ضرورة الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.