شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاحتفالية بيوم الوثيقة العربية فى مقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الأحد، الاحتفالية بيوم الوثيقة العربية، تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وتحمل الاحتفالية عنوان "الأرشيفات العربية.. جسر التواصل بين الشعوب"، وذلك لما تشكله الأرشيفات العربية من مكانة هامة في حياة الأمم والشعوب، فهو رصيد حي يتأسس عليه تاريخها وحضارتها

ويأتي هذا الاحتفال للتعريف بمكانة الوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية وإدراكاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الوثيقة العربية هي القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم.

وتجدر الإشارة أن الاحتفال سيصاحبه عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق المجموعة الوثائقية بعنوان "اليمن وجامعة الدول العربية: ثمانية عقود من العمل العربي المشترك" في إطار السلسلة الوثائقية التي تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية، إضافة الى المعرض الوثائقي حول موضوع الاحتفال.

كما ستشهد الفعالية التوقيع على مذكرات تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من مراكز التوثيق والمعلومات العربية، وتكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي حققت إسهاماتٍ ملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي.

وسيتم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المعنية بالاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنهوبة والمسلوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، على هامش فعالية يوم الوثيقة العربية؛ تلك الاستراتيجية التي أقرها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في عام 2016، في ضوء قيام الجامعة العربية بتقديم الدعم السياسي والمعنوي اللازم لقضية حماية ذاكرة الشعوب والتراث الإنساني المهدد.