شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نظام غذائي متوسطي للتخسيس.. تعرف عليه! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إذا كنت تفكر في كيفية اتباع نظام غذائي متوسطي لتخفيف وزنك، فمن المرجح أنك تعرف بأن هناك العديد من الفوائد الصحية المثبتة لطعام منطقة المتوسط.

وجدت مراجعة سردية نُشرت في مجلة الطب الباطني أن تناول نظام غذائي متوسطي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض الزهايمر ومرض السكري من النوع 2.

وبحسب الخبراء عندما نتحدث عن حمية البحر الأبيض المتوسط ​، فإننا نعني عادات الأكل والشرب التقليدية للأشخاص من البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ​​(مثل اليونان وإيطاليا). مع هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة، هناك اختلافات طبيعية، لكن المبادئ الأساسية هي نفسها في جميع أنحاء المنطقة الطهي من نقطة الصفر، وتجنب الأطعمة عالية المعالجة والاحتفال بوجبات الطعام مع أحبائك.

ويعتمد النظام الغذائي بشكل كبير على الفواكه والخضروات الموسمية والطازجة وكذلك الحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور والأسماك وزيت الزيتون. على هذا النحو، لديها العديد من الميزات لاستراتيجية فقدان الوزن الناجحة.

هل يمكن أن يساعدك النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​على خسارة الوزن؟

في حين أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​صحية بالتأكيد، وقد تساعدك على إنقاص الوزن ما دام أنك تتبع أسلوب حياة متوازن، فمن الصعب أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت أفضل لخسارة الوزن من أي نظام غذائي آخر.

نُشرت مراجعة في المجلة الأمريكية للطب، على سبيل المثال، قارنت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​مع نظام غذائي قليل الدسم ونظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ونظام غذائي لجمعية السكري الأمريكية، ووجدت أنها أدت جميعها إلى مستوى مماثل من فقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت مراجعة أخرى في مجلة Nutrients مقارنة بين إمكانات التخسيس في البحر الأبيض المتوسط، وAtkins، وDASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، وGI(المؤشر الجلايسيمي)، وOrnish، وZone وPaleo diets.

أشارت النتائج إلى أن حمية Atkins فقط كانت قادرة على تحقيق نتائج ذات مغزى سريريا على المدى القصير والطويل، ولكن هذا لا يعني أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لا يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، على عكس نظام Atikins الغذائي، فهو أيضا نهج مرن وغير مقيد إلى حد ما.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن هذه الحمية ساعدت النساء في سن اليأس على درء السمنة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي بل إن أعراض انقطاع الطمث لديهن كانت خفيفة.

ويوضح الخبراء أن التفكير في المغذيات الكبيرة يساعد في انقاص الوزن، إذ توفر الكربوهيدرات والدهون أكبر قدر من الطاقة لجسم الإنسان، وعلى هذا النحو، تميل الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون أو منخفضة الكربوهيدرات إلى نتائج أفضل. ومع ذلك، فإن السمة المميزة للنظام الغذائي المتوسطي هي زيت الزيتون. على الرغم من أنه يُنسب إليه منذ فترة طويلة قائمة من الفوائد الصحية، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لتحقيق توازن جيد.

وتؤكد الدراسات على أهمية تقليل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة والنشوية، مثل الخبز والبطاطس والأرز والمعكرونة، والتركيز على تناول الخضروات وأدخل المزيد من الفاصوليا والبقوليات التي تحتوي على المزيد من الألياف والكربوهيدرات المعقدة.

وتساهم حمية البحر الأبيض المتوسط الحصول على الكثير من مصادر البروتين الممتازة بما في ذلك الأسماك واللحوم البيضاء الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور. ويشير الخبراء إلى أهمية تضمين هذه المواد في كل وجبة.

ماذا تشرب مع حمية البحر الأبيض المتوسط؟

قد يذهب البعض إلى تضمين النبيذ في وجبات حمية البحر الأبيض المتوسط​​، ولكن الخبراء حذروا من السعرات الحرارية العالية التي يحتويها النبيذ، إذ يمكن أن تحتوي زجاجة واحدة بسهولة على ما يصل إلى 700 سعرة حرارية.

ويؤكد الخبراء على تقليل الحليب كامل الدسم والعصيرفي هذه الحمية، واستخدام منتجات الألبان في النظام الغذائي المتوسطي باعتدال، وتأتي في الغالب على شكل جبن أو زبادي. فإن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تتضمن تناول الكثير من الفاكهة، لذلك ليس من الضروري شرب عصائر الفاكهة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.