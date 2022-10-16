شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مادة غذائية تساعد في إزالة دهون البطن.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تؤكد الدراسات أن دمج الألياف والبروتين والحد من استهلاك الدهون غير المشبعة والسكر المضاف، وممارسة الرياضة من شأنه تخفيف الوزن وإزالة الشحوم.

وتعتبر أخصائية التغذية كورتني دانجيلو أن أفضل الخضروات للمساعدة في فقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ.

وتقول دانجيلو:"السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها مغذية جدا وصحية لجسمك، إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مرتبطة بتقليص دهون البطن."

ووفقا لدانجيلو، فإن أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة هو محتواها العالي من الألياف.

وتضيف دانجيلو: "السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من الألياف، يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما تساعد الألياف أيضا على هضم الطعام وامتصاصه، مما يساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك تحت السيطرة".

وتشير الأبحاث إلى احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتين، ويوصي البعض بتناوله مطبوخا حيث أن كوبا واحدا من السبانخ المطبوخة يساوي نحو 5 جرامات من البروتين.

تعرف الدهون الحشوية بأنها ضارة، خاصة عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية.

وركز بحث منشور في مجلة BMC Obesity، على التوابل التي تساعد في القضاء على الدهون الحشوية.

ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسينويد، وهي "المسؤولة عن التمثيل الغذائي المعزز".

وكان هناك 75 متطوعا "يتمتعون بصحة جيدة" تم تجنيدهم من أجل التجربة.

وقيّم المشاركون فيما يتعلق بكتلة الدهون ونسبة الدهون في الجسم قبل بدء التجربة وفي نهاية التجربة.

وبحلول نهاية التجربة التي استمرت 12 أسبوعا، كان لدى من تناولوا 4 ملغ من الكابسيسينويد قراءة أقل بنسبة 5.91% من دهون الجسم مقارنة بالدواء الوهمي.

وكانت النسبة المئوية للتغير في كتلة الدهون في مجموعة 4 مغم كبخاخات، بعد 12 أسبوعا من العلاج، 6.68% مقارنة بالدواء الوهمي.

وعلى هذا النحو، خلص الباحثون إلى أن هناك "فوائد محتملة للكابسيسينويد على دهون الجسم وكتلة الدهون".

وأضاف الباحثون: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف الفوائد الدوائية والفسيولوجية والتمثيل الغذائي لاستهلاك الكابسيسينويد المزمن والحاد".

وفي الوقت نفسه، لاحظت جمعية القلب الأمريكية فوائد أخرى لتناول الفلفل الحار.

ولم يكتف الفلفل الحار على ما يبدو بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل ارتبط أيضا بعدد أقل من وفيات السرطان.

وأوضح الباحثون أن "استهلاك الفلفل الحار قد يقلل من الخطر النسبي للوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%".

وجاء ذلك "وفقا لتحليل بيانات النظام الغذائي والوفيات من أربع دراسات دولية كبيرة".

وعلاوة على ذلك، قالوا: "ارتبط استهلاك الفلفل الحار بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 25% لأي سبب و23% أقل من وفيات السرطان".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا كان بالمقارنة مع "الأشخاص الذين لم يتناولوا الفلفل الحار مطلقا أو نادرا".

ولماذا ترتبط هذه النتائج الإيجابية باستهلاك الفلفل الحار "غير معروف" حاليا.

ومع ذلك، هناك العديد من القيود على الدراسات التي توضح أن الفلفل الحار مرتبط بنتائج صحية أفضل.

وعلى سبيل المثال، اختلفت كمية ونوع الفلفل الحار بين الأبحاث. علاوة على ذلك، كانت البيانات الصحية على المشاركين "محدودة".

عند التفكير في كيفية تأثير الطعام على الصحة، لا بد من التوقف عند الغذاء ودوره الأساسي في الصحة العقلية والبدنية.

ويشير الخبراء إلى أن الطعام يلعب دورا مهما في الحالة المزاجية، فإما يتركنا في حالة ركود أو يعطينا دفعة من الطاقة الإيجابية التي تحسن الحلة النفسية.

وتشير دراسة جديدة نشرت في مجلة PLOS ONEإلى أن الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي يمكن أن يساعد في مكافحة الاكتئاب.

ونظر الباحثون إلى مجموعة من ما يقرب من 7000 من كبار السن على مدى عامين، التزم جميع المشاركين بنظام غذائي متوسطي، حيث التزمت إحدى المجموعات بنسخة مقيدة بالسعرات الحرارية من النظام الغذائي، بينما لم يكن لدى المجموعة الأخرى مثل هذه القيود.

وجد الباحثون أن المشاركين في كلا المجموعتين شهدوا انخفاضا في أعراض الاكتئاب، وخلصوا إلى أن العلاقة بين النظام الغذائي واضطراب المزاج "تستحق مزيدا من البحث".

يقول الرئيس التنفيذي في Wise Mind Nutrition الدكتور دافيد ويس:"هذه الدراسة قوية لأنها مجموعة طولية، مما يسمح بتقييم التغييرات بمرور الوقت، في كثير من الأحيان، يربط الناس بين التغذية والوزن والتغيرات في المؤشرات الحيوية، عندما تكون التغذية مفرطة في الطب يمكن للناس التغاضي عن إمكانية تحسين التغذية للمزاج."

ويضيف ويس أن الأدلة تدعم التأثير الإيجابي للنظام الغذائي المتوسطي على أعراض الاكتئاب من خلال "مجموعة واسعة من المسارات" وأن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياة الناس.

وبحسب رئيسة فريق خبراء التغذية في Cerebral،شيلسيا جاكلي من المهم أخذ نظرة أوسع على الصحة العقلية، ودمج عادات تحسين الحالة المزاجية والبقاء على دراية بالعوامل الخارجة عن السيطرة.

وتقول جاكلي: "بينما تربط العديد من الدراسات حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب بالأطعمة التي نتناولها، فإن هذه النتائج ليست متوافقة دائما، تتأثر صحتك العقلية أيضا بأشياء مثل الجينات ونمط الحياة والبيئة. الأطعمة التي تتناولها لن تسبب أو يعالجون حالات الصحة العقلية من تلقاء أنفسهم، لكنها يمكن أن تكون جزءا مهما من اللغز ".