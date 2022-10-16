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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعرف أولئك المصابون بـ IBS أوالقولون العصبي أن التوتر غالبا ما يكون سببا لأعراضهم، مما يجعل من الصعب التنقل في IBS والقلق معا كظروف تفاعلية.

دراسة توضح.. ما هو الرابط بين القولون العصبي والقلق؟

يؤدي القلق إلى زيادة أعراض القولون العصبي، حيث تستجيب أحشائنا لهرمونات التوتر التي نطلقها، مثل الكورتيزول والأدرينالين.

يمكن أن تؤدي الإصابة بأعراض القولون العصبي التي لا يمكن السيطرة عليها بدورها إلى خلق مستويات أعلى من القلق، حيث نحاول التنقل في الحياة اليومية حول الاضطرابات والوجبات الغذائية التقييدية والقلق بشأن مكان الحمام التالي.

كيف يرتبط مرض القولون العصبي بالتوتر والقلق؟

تُعرف القناة الهضمية أحيانا باسم "دماغنا الثاني"، ويمكن للكثير منا أن يشهد على الشعور كما لو أن العواطف الشديدة تأتي من "أحشائنا".

وفقا لدراسة نُشرت في Journal of Medicinal Food فإن النواقل العصبية (مثل السيروتونين أو الدوبامين) التي يتم إطلاقها في القناة الهضمية هي نفسها التي يستخدمها الجهاز العصبي المركزي للتواصل.

وتشير الدلائل على أن البكتيريا الموجودة في أمعائنا (الميكروبيوم) تستخدم بالفعل العصب المبهم لتوصيل المعلومات إلى الدماغ، عندما نشعر بالتوتر، تغمر أدمغتنا أنظمتنا بهرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يقضي على هذه التجمعات من بكتيريا الأمعاء، لأنها حساسة للغاية للتغيرات الهرمونية واختلال التوازن.

تشرح الدكتورة بريدجيت ويلسون، أخصائية القناة الهضمية وأخصائية التغذية السريرية والبحثية العلاقة بين الإجهاد وIBS:" يُشار أحيانا إلى الجهاز العصبي في القناة الهضمية على أنه دماغنا الثاني لأن الخلايا العصبية متشابهة وتستخدم نفس نظام الرسائل مثل الخلايا العصبية في الدماغ".

"وتضيف ويلسون:" يمكن أن تؤدي العدوى في القناة الهضمية إلى تغييرات في الميكروبات والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة باضطرابات القلق والتغييرات المستهدفة في ميكروبيوتا الأمعاء قد تقلل من استجابة الدماغ للإجهاد، وبالتالي فإن التغذية الراجعة تذهب في كلا الاتجاهين."

توصف اضطرابات القلق والمزاج بأنها اضطرابات في المراكز العاطفية في الدماغ وفقًا لمقال في مجلة عيادات الطب النفسي في أمريكا الشمالية، وهي مناطق الدماغ التي تعالج السيروتونين والدوبامين.

يضيف الطبيب والمدير الطبي في Concepto Diagnostics الدكتور طارق محمود: "تظهر الأبحاث ارتباطا قويا بين متلازمة القولون العصبي وحالات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والتوتر، كما تم الإبلاغ عن إصابات خطيرة في الحياة، مثل الانفصال عن شريك، لتسبب أعراض القولون العصبي".

وبحسب محمود قد يبدأ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي بالخوف باستمرار من التعرض لهجوم القولون العصبي، مما يتسبب في تغيير عاداتهم الغذائية بشكل جذري، وهذا بدوره يخلق دائرة من القلق والتجنب وفرط الحساسية.

طرق إدارة القلق

القلق هو حالة صحية عقلية معقدة، ولكن هناك طرق للتعامل معها، ثبت أن العلاج السلوكي المعرفي وغيره من العلاجات النفسية تساعد في دراسة طبيب الأسرة الأمريكية، وعندما يقترن بالأدوية أو العلاجات الشاملة، يمكن أن يقلل الأعراض بشكل كبير.

يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة مثل الإقلاع عن تناول الكحوليات والإقلاع عن التدخين في إدارة القلق، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

طرق لإدارة القولون العصبي

تشجع الدكتورة ويلسون استشارة أخصائي صحة الأمعاء لإدارة القولون العصبي وتقول: "يمكن أن يكون لـ IBS العديد من الأسباب، وبالتالي هناك مجموعة من الطرق لمعالجته: أثبتت الأدوية، والنظام الغذائي، وإدارة الإجهاد، والبريبايوتكس، والبروبيوتيك، فعاليتها في علاج القولون العصبي، من المهم التشاور مع أخصائي صحي متخصص في صحة الأمعاء للمساعدة في تحديد أفضل استراتيجية إدارة لكل مريض على حدة.

يقول الدكتور محمود: "إن طهي الوجبات في المنزل باستخدام المكونات الطازجة يمكن أن يسمح لك بتتبع ما تتناوله بالضبط ومراقبة كمية الفودماب في نظامك الغذائي، تجنب الأطعمة الدهنية والمعالجة والحارة ولا تأكل أكثر من ثلاث حصص من الفاكهة يوميا".

تشجع الدكتورة ويلسون أولئك الذين يعانون من القلق والتوتر على تجربة العلاجات المختلفة لمعرفة ما يناسبهم: "العلاجات مثل العلاج بالتنويم المغناطيسي الموجه من القناة الهضمية، واليقظة، واليوجا والعلاج السلوكي المعرفي، والتي تهدف جميعها إلى تقليل استجابة الدماغ للتوتر، أظهرت فائدة في تقليل أعراض القولون العصبي".

وجدت مراجعة في مجلة Annals of Internal Medicine أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام معرضون بشكل أكبر لخطر التعرض للأحداث المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية والموت عن طريق الانتحار.

ووجدت أيضا أن الكثير من الأعراض المحيطة بالقلق غير محددة، بما في ذلك اضطراب النوم وضباب الدماغ والتهيج مما يشير إلى أن العلاج الفعال للقلق يمكن أن يحسن نوعية الحياة بشكل عام.

ويضيف الدكتور محمود: "القلق هو خوف أو قلق يسبب الشعور بعدم الارتياح، اعتمادا على الحالة، يمكن أن تكون خفيفة إلى شديدة. يمكن أن يحدث بسبب عدم توازن النورادرينالين والسيروتونين في الدماغ، والمواد الكيميائية التي تساعد على موازنة مزاجك، ويمكن أيضا أن تكون وراثية".