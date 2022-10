شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي حمية الشوكولاتة وهل تساعد فعلا على فقدان الوزن؟.. دراسة تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدرت حمية الشوكولاتة عناوين الصحف، بعد أن ظهرت مؤخرا في برنامج تلفزيوني بريطاني، ادعى أنها تساعد على فقدان الوزن.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إحدى حلقات القناة الرابعة لفقدان الوزن، How to Lose Weight Well على التلفزيون، شهدت ظهور صديقين، هما هينا (37 عاما) ودروتي (38 عاما)، وهما يجربان حمية القهوة والشوكولاتة.

وانجذب المشاهدون بشكل خاص إلى تحدي دروتي، باتباع نظام الشوكولاتة، والذي يصعب تصديقه، ولذلك، عمل موقع صحيفة "إكسبريس" على توضيح هذا النظام الغذائي اللذيذ الذي يعتمد على الشوكولاتة.

ما هي حمية الشوكولاتة؟

تعتمد فكرة حمية الشوكولاتة على تناول الشوكولاته الداكنة باعتدال.

وأوضح مقدمو البرنامج التلفزيوني: "يتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب أسنانك على التخلص من الشوكولاتة منخفضة السكر. قبل وبعد كل وجبة، سوف يأكل دروتي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو، وهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة".

ومن المفترض أن يساعد تناول المزيد من "الشوكولاتة الجيدة" على التوقف عن تناول "الشوكولاتة السيئة".

وحمية الشوكولاتة مستوحاة من كتاب الدكتور ويل كلور، عن تناول الشوكولاتة وانقاص الوزن، الذي اعتمد على خسارة أحد عملاء الدكتور كلور أكثر من 45 كغ من خلال هذا النظام الغذائي.

وأراد الطبيب أن يكسر أسطورة كون الشوكولاتة ضارة، لأنها في الواقع مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

وتستغرق خطة حمية الشوكولاتة ثمانية أسابيع حتى تكتمل. ويمكن إما شراء الكتاب لمعرفة كل التفاصيل، أو فقط القيام بتجربة اتباع القاعدتين الأساسيتين.

وتنص القواعد على أنه يجب تناول أونصة واحدة من الشوكولاتة الداكنة الصلبة يوميا.

ويجب أن تكون الشوكولاتة الداكنة مع أكثر من 70% من الكاكاو ويجب تقسيم الكمية حتى تأكل قليلا قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

هل حمية الشوكولاتة جيدة؟

يعمل نظام الشوكولاتة الغذائي بشكل جيد، ما دام أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

وفي البرنامج التلفزيوني، سُمح للمشارك دروتي بتناول ثلاث وجبات في اليوم.

وتهدف خطة النظام الغذائي للشوكولاتة إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، لذلك تمكن دروتي من الإقلاع عن السكر، بما في ذلك المشروبات الغازية.

وفي غضون أسبوعين فقط، خسر دروتي نحو 4.5 كغ بعد اتباع القواعد حرفيا.

وعلى الرغم من نجاح حمية الشوكولاتة مع دروتي، فقد لا تكون هذه هي الطريقة المناسبة التي يفقد بها الجميع الوزن، ولذلك، يوصي الخبراء باستشارة المتخصصين في التغذية لوضع الحمية الغذائية المناسبة.

ربما يحاول الكثيرون اتباع نظام غذائي صحي هذه الأيام، بهدف الحصول على ما يكفي من المغذيات الجيدة والحد من الأطعمة الأقل جودة.

ويشمل ذلك الاهتمام بمواد غذائية مثل الألياف والدهون والفيتامينات، ومضادات التغذية.

وتقول جيل جويس، الأستاذة المساعدة لتغذية الصحة العامة في جامعة ولاية أوكلاهوما، أؤكد لكم أن مضادات التغذية ليست العدو الشرير لجميع الأطعمة المغذية، التي تتناولها.

وطالما أنك تتبع نظاما غذائيا متوازنا ومتنوعا، فإن مضادات التغذية ليست مصدر قلق. وفي الواقع، يدرك العلماء أن لديها بالفعل العديد من الفوائد الصحية.

ما هي مضادات المغذيات؟

تُعرف بأنها مواد توجد بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية والحيوانية. ويأتي الاسم من طريقة عملها في جسمك بمجرد تناولها. إنها تمنع أو تتداخل مع كيفية امتصاص جسمك للمغذيات الأخرى من أمعائك إلى مجرى الدم، حتى يمكنك استخدامها بعد ذلك.

وبالتالي، قد تقلل مضادات التغذية من كمية العناصر الغذائية التي تحصل عليها بالفعل من طعامك.

وتتداخل بشكل شائع مع امتصاص الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك. وطورت النباتات هذه المركبات كآلية دفاعية ضد الحشرات والطفيليات والبكتيريا والفطريات.

وعلى سبيل المثال، يمكن لبعض مضادات المغذيات أن تسبب طعما مرا للطعام؛ لن ترغب الحيوانات في أكلها، مع ترك البذور، على سبيل المثال، لتوفير الغذاء للشتلات المستقبلية.

وتمنع بعض مضادات المغذيات هضم البذور التي يتم تناولها. وتتشتت البذور عندما تخرج من الطرف الآخر في فضلات الحيوان ويمكن أن تستمر في زراعة نباتات جديدة. وتساعد تكتيكات البقاء هذه الأنواع النباتية على النمو والانتشار.

وفيما يتعلق بالأطعمة التي يأكلها الناس، ستجد في الغالب مضادات مغذية موجودة بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة والبقوليات.

وتظهر الدراسات أن مضادات المغذيات ليست مصدر قلق ما لم يتم استهلاكها بكميات كبيرة جدا وغير واقعية - ولها فوائد صحية عديدة. وتخضع مضادات المغذيات حاليا لتغيير في الصورة مشابه جدا للألياف الغذائية التي تمت تجربتها.

وفي مرحلة ما، اعتقد العلماء أن الألياف الغذائية ضارة بالناس. ونظرا لأن الألياف يمكن أن ترتبط بالمغذيات وتسحبها من الجهاز الهضمي في البراز، بدا الأمر وكأنه شيء يجب تجنبه.

ولمعالجة هذه المشكلة المتصورة، أدت معالجة الحبوب في أواخر القرن التاسع عشر إلى إزالة الألياف من الأطعمة. ولكن العلماء يعرفون الآن أن الألياف الغذائية مهمة للغاية وتشجع على استهلاكها. ويقلل تناول الكثير من الألياف من مخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

وبنفس الطريقة، بدلا من شيء يجب تجنبه، فإن العديد من مضادات التغذية تعتبر الآن مغذيات وأطعمة وظيفية تعزز الصحة نظرا لفوائدها العديدة.

وفيما يلي مقدمة لبعض أكثر مضادات التغذية التي يتم تناولها بشكل متكرر، والتي تأتي مع الفوائد:

- السابونين، الشائع في البقوليات، يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويقلل الكوليسترول، ويقلل من استجابة نسبة السكر في الدم للأطعمة، ويؤدي إلى تقليل التجاويف، ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى ويحارب تخثر الدم الذي يظهر في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- الليكتينات، الموجودة في الحبوب والبقوليات، مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان، وزيادة الوزن أو السمنة.

- التانينز، الموجود بشكل شائع في الشاي والقهوة واللحوم المصنعة والجبن، وهي مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات والخميرة، وقد تقلل من مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

الفيتات، الموجودة في القمح والشعير والأرز والذرة، ترتبط بزيادة وظائف المناعة وموت الخلايا السرطانية، فضلا عن انخفاض نمو الخلايا السرطانية وانتشارها.

- الجلوكوزينات، الموجودة في الخضروات النحاسية مثل القرنبيط، تمنع نمو الخلايا السرطانية.

ويُشار إلى ما يسمى بـ Oxalates، على أنها واحدة من عدد قليل من مضادات المغذيات التي لها تأثيرات سلبية في الغالب على الجسم.

وتوجد في الكثير من الأطعمة الشائعة، بما في ذلك البقوليات والتوت والتوت البري والبرتقال والشوكولاتة والتوفو ونخالة القمح والصودا والقهوة والشاي والبيرة والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، والبطاطا الحلوة.

وتشمل الآثار السلبية لـOxalates، الارتباط بالكالسيوم في الجهاز الهضمي وإزالته من الجسم في حركات الأمعاء. ويمكن أيضا أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

وفي الواقع، تفوق إيجابيات مضادات المغذيات، السلبيات. ويجب تشجيع عدم تجنب الأطعمة الصحية التي تحتوي عليها - بشكل أساسي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

وتصبح العناصر المضادة للمغذيات مصدر قلق فقط إذا تم استهلاك هذه الأطعمة بكميات كبيرة جدا، وبالإضافة إلى ذلك، يتم إزالة أو فقدان نسبة كبيرة من مضادات المغذيات من الأطعمة التي يأكلها الناس أثناء معالجتها وطهوها، خاصة في حالة النقع أو التبييض أو الغليان أو غيرها من العمليات عالية الحرارة.