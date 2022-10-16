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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة جديدة أن الأوقات التي نأكل فيها قد يكون لها تأثير على صحتنا، كما أن تناول الطعام في الوقت "المناسب" يمكن أن يمنحنا عمرا مديدا.

ما هو الوقت المناسب لتناول وجبة الإفطار من أجل عمر مديد؟.. دراسة توضح



وتشير الأبحاث إلى أن الحصول على وجبة الإفطار بحلول الساعة 7 صباحا يمكن أن يعزز متوسط ​​العمر المتوقع.

وأراد العلماء اكتشاف ما إذا كان توقيت الوجبة الأولى في اليوم مرتبطا بطول العمر.

ووجدت أبحاث سابقة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يعطل ساعة الجسم الداخلية ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. ولكن القليل من الدراسات نظرت في ما إذا كان توقيت الإفطار له نفس التأثير.

ولذلك تتبع باحثون من جامعة مدينة نيويورك أكثر من 34 ألف أمريكي تزيد أعمارهم عن 40 عاما لعدة عقود.

وسجل المتطوعون أوقات تناول الطعام وقام العلماء بمقارنتها مع معدلات الوفيات على مدار الدراسة.



وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة Nutrition، أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بين الساعة 6 صباحا و7 صباحا كانوا أقل عرضة بنسبة 6% للوفاة المبكرة بسبب الأمراض الرئيسية مثل أمراض القلب أو السرطان مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام في الساعة 8 صباحا، و12% أقل عرضة لخطر الموت المبكر من أولئك الذين يتناولون وجبتهم الأولى في الساعة 10 صباحا.

ويُعتقد أن تخطي وجبة الإفطار، أو تناولها في وقت متأخر، يعطل "ساعة الطعام" في الجسم، وهي البرمجة الداخلية التي تتحكم في إفراز الهرمونات المرتبطة بالتغذية، مثل الإنسولين، وأن الوجبة غير المنتظمة يمكن أن تعطل الإشارات التي ترسلها.

تبلغ مستويات الجلوكوز في أجسامنا ذروتها بشكل طبيعي في أوقات معينة من اليوم. نظرا لأن الهرمونات المرتبطة بالغذاء تحرق هذا الجلوكوز من مجرى الدم، فإن تناول الطعام متأخرا يعني بقاء المستويات مرتفعة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم باستمرار إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب.

يمكن أن تتلف الأسنان ويتغير لونها بسبب الطعام الذي نتناوله. وناقشت طبيبة الأسنان، هانا كينسيلا، مؤسسة Icy Bear، الأطعمة التي يجب تناولها لصحة الأسنان وأيها يجب تجنبها.

وقالت هانا: "اثنان من أكثر الأمراض انتشارا، تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن الوقاية منها عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي".

الإفطار

- لا تأكل الفاكهة الحمضية

قالت هانا: "على الرغم من أن الأطعمة الحمضية مثل الليمون قد تكون لذيذة، إلا أن التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان".

- تناول منتجات الألبان

قالت هانا: "يحتوي الحليب واللبن العادي ومنتجات الألبان الأخرى على الكالسيوم والفوسفات التي تساعد على استعادة المعادن التي قد تكون أسنانك فقدتها بسبب الأطعمة الأخرى". كما أنها تساعد في إعادة بناء مينا الأسنان.

- اشرب الشاي الأخضر

أوضحت هانا بالقول: "بينما يعتقد الكثير من الناس أن الشاي ضار بالأسنان بسبب تلطيخها، فإن كلا من الشاي الأخضر والأسود يحتوي في الواقع على مادة البوليفينول التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك. وهذه المواد إما تقتل البكتيريا أو تمنعها. وهذا يمنع البكتيريا من النمو أو صنع حمض يهاجم الأسنان. واعتمادا على نوع الماء الذي تستخدمه لتخمير الشاي، يمكن أن يكون كوب الشاي أيضا مصدرا للفلورايد".

الغداء

- تناول الحساء المجفف



نصحت هانا: "عندما تختار غدائك، حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على الفلورايد. يشمل ذلك العصائر المجففة (ما دام أنها لا تحتوي على الكثير من السكر) والشوربات المجففة. ويمكن أيضا أن تكون الأطعمة الجاهزة تجاريا، مثل منتجات الدواجن والمأكولات البحرية والحبوب المجففة مصدرا للفلورايد، ولكن مرة أخرى، تحقق دائما من المكونات لمحتواها من السكر".

- لا تأكل الخبز

قالت هانا: "ما لم تكن تأخذ فرشاة أسنانك للعمل معك، حاول تجنب الأطعمة النشوية التي يمكن أن تعلق في فمك في وقت الغداء. الخبز الطري ورقائق البطاطس، على سبيل المثال، يمكن أن يعلق بين أسنانك".

- تناول الكرفس والجزر

أضافت أن "هذه الخضار تحتاج إلى الكثير من المضغ مما يحفز تدفق اللعاب. والكرفس، بالنسبة لي، هو أقرب شيء إلى خيط تنظيف الأسنان بالطبيعة. كما أن الجزر هو أحد الخضروات الرائعة التي تقاوم التسوس لأنه يحتوي على الكثير من فيتامين "سي" والكالسيوم والكيراتين والتي تقدم جميعها فوائد للأسنان".

- لا تشرب المشروبات الغازية

قالت هانا: "للحصول على فم أكثر صحة، يجب تجنب المشروبات الغازية، فهذه المشروبات هي المصدر الرئيسي للسكر المضاف، ولزيادة الأمر سوءا، تحتوي معظم المشروبات الغازية على أحماض الفوسفوريك والستريك التي تتلف مينا الأسنان. وبدلا من ذلك، حاول أن تشرب المزيد من الماء. ويمكن أن تساعد المياه المفلورة في منع تسوس الأسنان. إذا اخترت المياه المعبأة، فتحقق من الملصق الخاص بمحتوى الفلورايد".

- استخدم العلكة

وتابعت الخبيرة: "لمنعك من الوصول إلى الوجبات الخفيفة السكرية على مدار اليوم، جرب علكة خالية من السكر".

وجبة العشاء

- تناول الألياف

قال هانا: "الفواكه والخضروات الغنية بالألياف مثل البروكلي والفاصوليا والأفوكادو والحبوب الكاملة مهمة للغاية للصحة بشكل عام وكذلك الأسنان. وتساعد الأطعمة التي تحتوي على الألياف في الحفاظ على نظافة أسنانك ولثتك. كما أنها تعمل على تدفق اللعاب ما يساعد على وقف التصاق الأحماض والبكتيريا بأسنانك. ويحتوي اللعاب على آثار من الكالسيوم والفوسفات. لذلك فهو يعيد المعادن إلى مناطق الأسنان التي فقدتها من الأحماض البكتيرية".

- تناول المكسرات

قالت هانا: "المكسرات - خاصة اللوز والجوز البرازيلي والكاجو - مليئة بالعديد من العناصر المهمة مثل الكالسيوم والفوسفور التي تساعد على محاربة البكتيريا التي تؤدي إلى تسوس الأسنان".

ومن المعروف أن الكاجو يحفز إنتاج اللعاب ويحتوي الجوز على كل شيء من الألياف وحمض الفوليك والحديد والثيامين والمغنيسيوم والحديد والنياسين وفيتامين E وفيتامين B6 والبوتاسيوم والزنك.

- تناول الشوكولاتة

قالت هانا: "الشوكولاتة هي بالتأكيد غذاء مريح، ولكن دون إضافة السكر، يمكن أن تساعد في منع التسوس عن طريق الحفاظ على بعض بكتيريا الفم تحت السيطرة ومنع البلاك من التكون على الأسنان. وأشارت الدراسات إلى أن البوليفينول الموجود في الكاكاو يقتل البكتيريا المسببة للتسوس بنجاح ويخلق حاجزا بين الأسنان والبلاك. وإذا كنت بحاجة إلى شيء حلو بعد العشاء، فالتزم بحبيبات الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة مع القليل جدا من السكر أو دون سكر".