شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تواصل إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط التونسي تمكنت من ضبط 4 أشخاص أثناء استعدادهم للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، في إطار مواصلة إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية.

وأضاف المتحدث، في بيان السبت، أنه تم كذلك ضبط شخص بمنطقة المهدية، أثناء تجهيزه لتنظيم عملية هجرة غير شرعية عبر سواحل الغضابنة، وحجز قارب خشبي ومحركات بحرية كانت بحوزته.

وأشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة القصرين ضبطت شخصًا جزائري الجنسية، بعد أن تعمد اجتياز الحدود البرية خلسة.