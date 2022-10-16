شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في مُحافظة "سلفيت" بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إصابتين خطيرتين، إحداهما في الصدر وصلتا مستشفى "سلفيت" الحكومي.

ومن جهته، قال إبراهيم عاصي رئيس بلدية قراوة بني حسان، في تصريح صحفي، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، وتصدي المزارعين وسكان البلدة لهم.

وبدوره، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اقتحام مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب "سلفيت" في محاولة للاستيلاء على معدات زراعية ومصادرة الأرض وطرد أهل القرية منها.