شكرا لقرائتكم خبر عن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 22 من المصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة الموريتانية - في بيان لها مساء السبت - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 63 ألفا و 84 مصابا منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020 ، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 63084 ، ووصل إجمالي حالات الشفاء 61873، فيما بلغ اجمالي الوفيات 995 حالة وفاة.

أما في الجزائر فتم الإعلان، ، عن عدم تسجيل إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند ٢٧٠ ألفا و٧٣٠ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٣٥٦ شخصا ، كما ظل العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.