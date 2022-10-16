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ولي العهد السعودى يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا دعم العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير بن عبدالعزيز ،بمدينة جدة، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وذكرت وكالة الأنباء ان ولى العهد السعودى ورئيس جنوب أفريقيا شهدا عقب جلسة المباحثات الثنائية بينهما مراسم توقيع عدد من اتفاقات وبرنامج تعاون ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، فى العديد من المجالات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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