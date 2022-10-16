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انطلاق عمليات فرز أصوات الناخبين بالانتخابات المحلية الجزئية بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين مساء السبت في الانتخابات المحلية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية في ولايتي بجاية وتيزي وزو؛ الواقعتين بشمال شرقي الجزائر بعد غلق مكاتب التصويت.

وأعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريحات صحفية، أن نسبة المشاركة النهائية بلغت أكثر من ٣٠ في المائة بولاية بجاية، وأكثر من ٣٣ في المائة بولاية تيزي وزو.

يُذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبي بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية التي جرت في ٢٧ نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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