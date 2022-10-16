شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعرض نسخة طبق الأصل من حذاء النبي محمد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت المملكة العربية السعودية نسخة طبق الأصل من حذاء النبي محمد ﷺ، ضمن معرض "الهجرة على خُطى الرسول".

ينظم المعرض مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وجاءت نسخة الحذاء التي صنعها حرفيون من الأندلس في القرن 13 الميلادي مطابقة للحذاء الأصلي الذي انتعله النبي ﷺ، وفقًا للمحدث المغربي ابن عساكر.

وافتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي النسخة الأولى من معرض "الهجرة على خطى الرسول"، 31 يوليو/حزيران الماضي، تزامنًا مع السنة الهجرية الجديدة، بحضور مسؤولين وباحثين في التاريخ الإسلامي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 9 شهور، على أن ينتقل إلى مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة، ليجوب بعدها عددا من مدن العالم، لتسليط الضوء على هجرة الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة المنورة.

وقال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي عبدالله الراشد إن المعرض مشروع نوعي متكامل، يقدم بأسلوب معاصر، وبطريقة استثنائية من خلال معرض عالمي متنقل.

ويضم المعرض، حسب "الراشد" مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، منها 14 محطة تفاعلية، جاء تصميمها بدقة عالية على يد خبراء محليين وعالميين، فضلا عن وثائقي وكتاب يروي الهجرة النبوية.

واستغرق التحضير للمعرض 3 سنوات، ويضم مجموعة منسوجات ومخطوطات ومقتنيات أثرية، ويأتي بالتعاون مع المتحف الوطني في الرياض، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات، ومتحف دار الفنون الإسلامية في جدة.