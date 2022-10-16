شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها مع تركيا إثر حادث انفجار منجم بشمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم بشمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.