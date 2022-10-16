شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها مع تركيا إثر حادث انفجار منجم بشمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم بشمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وتقدمت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن خالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا.
وأعربت الجزائر، في البيان، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، راجية أن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح وإنقاذ جميع العالقين من عمال المنجم.