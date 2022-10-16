شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين جراء هجوم مسلح فى حى أور شمال شرق بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، مقتل شخصين، جراء هجوم مسلح في حي أور شمال شرق بغداد.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن منطقة حي أور شرقي العاصمة، ما أسفر عن مقتلهما في الحال.

يُذكر أن مسلحين قد فتحوا النار سابقا على مدنيين عراقيين فقتلوا ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصابوا 3 في بلدة الطارمية الواقعة على بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.