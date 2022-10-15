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مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوس تلمودية عند حائط البراق فى سادس أيام عيد العرش

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القاهرة - سامية سيد -  أدى مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، طقوسا تلمودية، عند حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك).

واقتحم المستوطنون المنطقة الغربية من المسجد الأقصى المبارك وأدوا الطقوس في سادس أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أطلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة.


وتخضع القدس منذ بدء العيد اليهودي لحصار عسكري، وعزل تام عن مُحيطها الفلسطيني، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال، ودورياتها المختلفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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