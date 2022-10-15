شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصيني شى جين بينج، حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية المتميزة مع العراق بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالنفع والخير على شعبيهما، مشيدا بمستوى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.