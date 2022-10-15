شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصيني شى جين بينج، حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية المتميزة مع العراق بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالنفع والخير على شعبيهما، مشيدا بمستوى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعثها الرئيس الصيني إلى نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للعراق، معربا عن تمنياته للرئيس رشيد كل التوفيق والسداد فى مهام عمله الرئاسى لتحقيق طموحات وتطلعات شعب العراق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.