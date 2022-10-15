شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يقبل استقالة وزير المالية ويكلف هيام نعمت خلفا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على طلب إعفاء وزير النفط إحسان عبد الجبار من مهام وزارة المالية وكالة.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية: إن "رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه"، مشيراً الى أن "الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة".