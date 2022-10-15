شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن تضامنها مع تركيا جراء انفجار منجم للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التركية جراء حادث الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية بارتن شمال تركيا، وأسفر عن مقتل العشرات. وفق وكالة أنباء "كونا" .



وتقدمت الوزارة في بيان لها اليوم السبت بتعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل وبأن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين في المنجم وإنقاذهم.