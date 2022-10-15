شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: بدء التصويت في الانتخابات المحلية الجزئية بولايتين شرقي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الناخبون الجزائريون في 6 بلديات بولايتي تيزي وزو وبجاية بشرقي الجزائر، صباح اليوم/ السبت/ الإدلاء بأصواتهم عبر مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس الشعبية المحلية لهذه البلديات.

وفتح ٥١ مركزا للاقتراع أبوابه بالولايتين المعنيتين بهذه الانتخابات الجزئية المحلية، وسط توافد ملحوظ من قبل الناخبين.

يذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبي محلي بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية، التي جرت في ٢٧ نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.