شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى: المغرب يمر بمرحلة جفاف أكثر حدة وأنشأنا 50 سدا لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس أن المغرب يمر بمرحلة جفاف هى الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود، مؤكدا أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لحل مشكلة المياه مشيرا إلى أنه تم إنشاء 50 سدا ونعمل على إنشاء 20 أخرى.

أيضا دعا العاهل المغربى البرلمان إلى تسهيل وصول الاستثمارات الأجنبية للبلاد، كما دعا المواطنين لضرورة ترشيد المياه ، مشيراً في كلمته خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة ، إلى أنه تم التوجيه بضرورة التركيز على أزمة المياه باعتبارها عنصرا رئيسيا للتنمية وسبل النهوض بالواقع الاقتصادي.

وأضاف الملك في كلمته أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لتوفير مياه الشرب ومساعدة الفلاحين وبناء السدود، لافتاً إلى أن مشكلة الجفاف وشح الأمطار أصبحت ظاهرة كونية بسبب تداعيات التغير المناخي ، داعيا الي الاستخدام العاقل للمياه.

وتابع الملك محمد السادس : ندعو للاستخدام العقلاني للمياه، فهذه المشكلة يجب أن نتعامل معها بكل جدية وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية في أزمة الجفاف.

من جهة آخري ، دعا الملك البرلمان لتقديم تسهيلات تشريعية للاستثمارات الأجنبية في البلاد وتذليل كافة العقبات لتحقيق ذلك ، قائلاً إن المغرب يراهن علي الاستثمار لتطوير البلاد.