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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف خبراء التغذية الأمريكيون خصائص مفيدة غير متوقعة لليقطين.



وتشير الدكتورة كريستي غانون، خبيرة التغذية الأمريكية، إلى أن إدراج اليقطين في النظام الغذائي يساعد على تخفيض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويساعد أيضا على تقوية الأنسجة العضلية والعظام والأغشية المخاطية.

فوائد غير متوقعة لليقطين.. ما هي؟



ومن جانبه يشير الدكتور ماكينزي بيرجيس، إلى أن اليقطين يساعد بفعالية في تخفيض الوزن.

ويقول: "اليقطين يفيد في إنقاص الوزن. لأنه يتكون أساسا من الماء، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، بيد أنه مع ذلك يحتوي على مواد مغذية كثيرة".

ويضيف، يساعد فيتامين С الموجود في اليقطين خلايا المناعة على التخلص من البكتيريا الضارة. أما البوتاسيوم فينظم توازن السوائل والمعادن في خلايا الجسم، ويحافظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.

ويشير خبير التغذية ميشيل راوخ، إلى أن اليقطين غني بالألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة، بالإضافة إلى أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة، كما تحتوي على المغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز.

يؤكد الأطباء أن تناول اليقطين (القرع الأحمر) أفضل وسيلة لحماية القلب والأوعية الدموية من التصلب، لذلك ينصحون ويشددون على ضرورة تناوله، خاصة في موسم البرد.

ويحسن تناول اليقطين وبذوره حالة جدران الأوعية الدموية، لأنه يزيد من مرونة الأنسجة، ويدعم خاصية التقلص والتوسع اعتمادا على كمية الدم المتدفقة.

مصطلح تصلب الشرايين، هو مصطلح طبي يعني زيادة سمك وصلابة جدران الشرايين يرافقه فقدان لمرونتها، ما يعوق تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء، بسبب تراكم الرواسب الدهنية ولويحات الكوليسترول، وبعض المواد الأخرى على الجدران الداخلية للشرايين، مسببة تضيقها.

يقول الخبراء "إن تناول اليقطين يحسن حالة القلب لأن اليقطين يحتوي على عناصر دقيقة ومفيدة، وهو مصدر مهم لأملاح الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، الضرورية للحفاظ على الأداء الطبيعي لعضلة القلب".



كما أن لعصير اليقطين خصائص مهمة تفيد في إفراز الصفراء، وتساعد الجسم على التخلص من الوذمة، التي تشير إلى الحمل الإضافي للقلب.

ويحتوي اليقطين على مجموعة فيتامين B الذي يساعد في التغلب على الأرق واضطرابات النوم، ويحد من إفراز هرمونات التوتر، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب.

واليقطين مفيد جدا في موسم البرد وقلة ضوء الشمس لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامينات A وE وC حيث أن تناول اليقطين يحفز الجسم على طرد السموم ويعزز مناعته.

يعاني الكثيرون من مشاكل الأرق لعدة أسباب مما يجعل العلماء دائبي البحث عن طرق فعالة للاستمتاع بنوم عميق ومريح.

فقد وجدت دراسات حديثة أن أهم الطرق التي تساعد على النوم هي تلك التي تمر عبر الجهاز الهضمي البشري، وذلك من خلال تناول الأطعمة التي ينصح الخبراء بها للاستغراق في النوم.

ومن بين الأطعمة التي ينصح بها الخبراء نجد الكربوهيدرات التي تبعث الطاقة في الجسم ببطء مثل الشوفان وكعك الشوفان والأرز البني مما يساعد على تحسين نوم الشخص، حيث تساعد الكربوهيدرات البطيئة الامتصاص مثل الحبوب الكاملة، وفقا لخبيرة التغذية كاسندرا بارنز، على الحفاظ على استقرار مستويات السكر "الغلوكوز" في الدم وبالتالي تمد الجسم بالطاقة المستدامة.

وينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتوي البروتينات نظرا لأنها توفر الحمض الأميني تربتوفان الذي يتحول إلى هورموني السيروتونين والميلاتونين. وتقول شونا ويكنسون رئيسة قسم التغذية في موقع "نيوتري سنتر" إن الحصة اليومية الجيدة من البروتين تبلغ نحو 0.8 إلى 1 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

كما توجد بذور اليقطين في قائمة الأطعمة التي تساعد على النوم باعتبارها غنية بالمغنيسيوم الطبيعي ما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأرق يوميا. وأحد الأدوار التي يقوم بها المغنيسيوم هو السماح لألياف العضلات في الجسم بالاسترخاء. ويعمل على إبطال مفعول الكالسيوم الذي يتسبب في انكماش العضلات.

ولماء جوز الهند أيضا فوائد تساعد على النوم باسترخاء حيث تشير الخبيرة كاسندرا بارنز إلى أن احتساء كوب من ماء جوز الهند الخالص مساءً، يمكن أن يساعد على التمتع بنوم مريح. وأضافت إن "ماء جوز الهند مصدر ممتاز للإلكتروليتات (الكهارل) وهي البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم.

وتبين الدراسات أن الكرز يحتوي على كميات صغيرة من الميلاتونين وهو الهرمون الذي ينظم دورة النوم.

وتساعد الأطعمة الغنية بالزنك، مثل المحار وغيرها من الأطعمة البحرية والحبوب الكاملة والمكسرات، على النوم العميق.

ولضمان نوم مريح يمكنك أيضا تناول الديك الرومي الذي يعرف بأنه طعام يساعد على النوم بسبب احتوائه على مستويات عالية من التربتوفان، وهو الحمض الأميني الذي يتحول إلى السيروتونين ثم الميلاتونين في الجسم.

ومن الجيد تناول كوب من المشروبات العشبية الدافئة قبيل موعد النوم فذلك يساعد على الدخول في حالة الاسترخاء التي تسبق النوم، ولكن من المهم تجنب الشاي لكونه غنيًا بالكافيين.