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محمد بن سلمان لزيلينسكى: السعودية ملتزمة بحل النزاعات بالطرق السلمية واستمرار الوساطة

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القاهرة - سامية سيد - أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ملتزمة بـ"حل النزاعات بالطرق السلمية".

كما جدد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.

وقال فلاديمير زيلينسكي، إن حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها السعودية وقيمتها 400 مليون دولار تسهم في تخفيف معاناة الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وعبر زيلينسكي عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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