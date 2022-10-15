شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بالأعمال الأمريكى: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الولايات المتحدة تطلعها إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد، يساعد البلاد على الخروج من أزمتها رغم التحديات التي تواجه هذا المسار.

وأعرب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا أوردمان في تغريدة نشرتها السفارة على "تويتر" الجمعة، عن سعادته بإرسال وفد عسكري مشترك من ليبيا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس (IADE2022)، في إشارة إلى حضور كل من رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في الدورة الثانية للمعرض قبل يومين.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي إن "الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل ليبيا موحدة".

وأكد أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله".

ونبه القائم بالأعمال إلى أن المسار الخاص بتوحيد الجيش الليبي "محفوف بالتحديات"، لكنه أعاد التأكيد على أن تحقيق هذا الهدف "سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه".