شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرخص هواتف العالم.. شاومي +Redmi A1 بـ1500 جنيه مصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة Redmi من شاومي هاتف Redmi A1 في الهند في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، واليوم قدمت الشركة طراز Plus في الدولة الآسيوية.

يأتي الهاتف Redmi A1 بإصدارين، الأول بذاكرة تخزين داخيلة 32 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 2 جيجابايت، بسعر 7499 روبية هندية (91 دولارا / 93 يورو).

وفقا لموقع "gsmarena"، يأتي الإصدار الثاني بذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 3 جيجابايت، بسعر 8499 روبية هندية (103 دولارات / 105 يورو).

يأتي الهاتف +Redmi A1 بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح، وسيكون متاحا للبيع بدءا من 17 أكتوبر/تشرين الأول من خلال موقع Xiaomi الهندي الرسمي، ومتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

قدمت شركة شاومي الصينية الهاتف الذكي +Redmi A1 مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

الهاتف +Redmi A1 متاح بإصدار، بذاكرة عشوائية (رام) 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، مقابل 6299 روبية هندية (76 دولارا / 78 يورو)، ما يعادل 1500 جنيه مصري من خلال موقع Xiaomi الهندي على الويب وAmazon.in.

يتم تشغيل +Redmi A1 بواسطة معالج من النوع Helio A22 SoC ويعمل بنظام MIUI 12 استنادًا إلى Android 12.

تم تصميم الهاتف حول شاشة HD + مقاس 6.52 بوصة مزودة بفتحة لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، ويحتوي اللوح الخلفي للهاتف على نسيج جلدي مزود بنظام كاميرا مزدوجة يشتمل على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل ووحدة QVGA.

تشتمل ميزات Redmi A1 Plus المتبقية على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وفتحة بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين حتى 512 جيجابايت وبطارية 5000 مللي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ microUSB حتى 10 وات.