شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الجزائرى يدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية عبر احترام سيادة الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل، أن مصير إفريقيا يجب أن يتبع منطق عدم الانحياز على نحو يحافظ على استقلالها واستقلالية قرارها، داعيا إلى حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية، ووفقا لمقتضيات الشرعية الدولية بعيدا عن منطق التدخل، ومن خلال احترام السيادة الوطنية للدول.