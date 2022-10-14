شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا: ماكرون يسعى لدى كل الدول الصديقة لمساعدة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزير خارجية فرنسا، خلال زيارتها الرسمية للبنان، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حملها تهانيه للرئيس عون بمناسبة انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتمنياته الازدهار للبنان وشعبه، والتشديد على الصداقة التى تربط البلدين والشعبين"، وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس ماكرون "يسعى لدى كل الدول الصديقة لمساعدة لبنان". وفق الوكالة الوطنية لأخبار لبنان.

وأضافت قائلة: "بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتى للبنان تدور فى أجواء اكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة "توتال" عملها فى الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح".

وأكدت الوزيرة كولونا تمسك بلادها بصداقتها مع لبنان، خصوصاً فى الأوقات الصعبة، تمنت ان "يتمكن اللبنانيون من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادى".

وأشادت بمواقف الرئيس عون "خلال مسيرته الطويلة"، معتبرة ان "اجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التى تعانى بدورها من أزمات باتت معروفة، كى تبدأ فى المبادرة للمساعدة"، مشددة على "دور مجلس النواب فى إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة".