شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 14 مليون دولار التعاون الثنائى مع العراق فى مجال الطاقة والاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الروسى فى العراق إيلبروس كوتراشيف، اليوم الجمعة، إن بلاده تمتلك تعاونا مع العراق فى مجال الطاقة والاستثمارات بقيمة 14 مليون دولار، لافتا إلى سعى موسكو إلى التوسع فى هذا المجال.

وأضاف كوتراشيف - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن التعاون العسكري بين العراق وروسيا واحد من ملفات التعاون بين البلدين لكن ليس أهمها، موضحا أن موسكو لديها آفاق واعدة للتوسع في المجال التجاري مع بغداد، ولديها أيضا تعاون ثقافي ومستقبل واعد، مشيرا إلى سعي بلاده إلى تجاوز المشاكل اللوجستية بين البلدين، وأن الرغبة السياسية موجودة بين البلدين.

وأشار كوتراشيف إلى أن التعاون العسكري لا يمكن البوح عن تفاصيله على اعتباره ملفا حساسا، موضحا أن العراق يعرف أهمية السلاح الروسي ويريد الاعتماد عليه.

