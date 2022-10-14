مركز القاهرة يختتم أعمال دورة تدربيبة بالتعاون مع نيوزيلندا والأمم المتحدة

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز القاهرة الدولى لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام، أعمال دورة تدريبية لعدد من كوادر الدول العربية المشاركة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تحت عنوان "عمليات السلام المستجيبة للنوع"، بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه، أشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى، إلى أهمية تناول هذه الدورة لموضوع دمج منظور النوع الاجتماعى واحتياجات المرأة فى سياقات النزاع المسلح. واستعرض فى هذا السياق برنامج مركز القاهرة المعنى بالتدريب وبناء القدرات، مشيرا لوجود تعاون مع استراليا منذ أسبوعين حيث تم التوقيع على مشروع تعاون، هو الأول من نوعه بين مركز القاهرة الدولى والحكومة الاسترالية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تحت عنوان " تعزيز المقاربة الشاملة والكلية للحد من انتشار الارهاب فى أفريقيا".

وحول الترتيبات التى تجرى للترتيب للنسخة المقبلة من منتدى مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، أكد السفير أحمد عبد اللطيف أن المؤتمر ينظم سنويا ونعمل على متابعة مؤتمر cop27 فى شرم الشيخ وبعد المؤتمر سنرى كيف يمكننا الاستفادة من الموضوعات التى ستطرح فى المؤتمر.

أكد سفير نيوزيلاندا بالقاهرة جريج لويس أهمية الدورة التدريبية التى نظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حيث جاءت أعمال الدورة التدريبية لبعض الكوادر من الدول العربية المشاركة فى عمليات حفظ السلام الأممية تحت عنوان "عمليات السلام المستجيبة للنوع" بحضور وزير الدفاع النيوزيلندى بينى هيناري.