شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تابلت الثانوية العامة 2023.. المواصفات وموعد الاستلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

ما هي مواصفات تابلت الثانوية العامة 2023؟ وما هو موعد استلام الطلاب له؟ أسئلة تتبادر إلى أذهان أولياء الأمور.

ونقدم في هذا التقرير جميع التفاصيل المرتبطة بـ تابلت الثانوية العامة 2023، وموعد استلامه.

تبدأ مديريات التربية والتعليم تسليم الأجهزة خلال الأيام المقبلة إلى المدارس وتوزيعها على الطلاب.

يتميز تابلت الثانوية العامة بعدد من المواصفات منها التصميم الخارجي المصنع من البلاستيك، سواء ظهر التابلت أو حوافه فهي مصنعة من البلاستيك، ووجهة من الزجاج.

يبلغ وزن تابلت الثانوية العام 2023 نحو 525 جراما، يزيد على النصف كجم بقليل، ويبلغ طوله 10 سم، وعرضه 1 سم للحواف العلوية، و2.8 للحواف الجانبية، ويعمل بشريحة اتصال SIM-Nano.

يعمل تابلت الثانوية العامة 2023، بنظام التشغيل أندوريد بإصدارين هما Marshmallow (0.6 Android)، ثم تم تطويره إلي الإصدار (Android 8.1) Oreo.

بطارية تابلت الثانوية العام 2023 ضخمة بسعة 7300 ملى أمبير، تحتاج 3 ساعات للشحن الكامل، ويتميز تابلت الثانوية العام بذاكرة تخزين تبلغ 32 جيجا بايت و3 جيجا بايت رام، ويمكن إضافة ميموري كارد.

معالج تابلت الثانوية العام يعمل بقوة 6.1، وشاشة التابلت من نوع LCD فئة PLS بمقاس 1.10 إنش بدقة 1200x1920 بيكسل.

يتميز تابلت الثانوية العامة بأنه يضم كاميرا بخلفية أساسية وحيدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 9.1، كما أنها مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي AF.

يتسلم الطالب تابلت الثانوية العام بعد سداد مبلغ يمثل قيمة التأمين في مكاتب البريد، ويقوم بتسليم الإيصال إلى المدرسة، ويتوجه بعد ذلك إلى المدرسة، ويوقع ولي الأمر إقرارا بتسلم الجهاز اللوحي "التابلت" بعد الإعلان عن موعد التسليم من وزارة التربية والتعليم رسيما.

وتحدد وزارة التربية والتعليم حاليًا الأوراق الرسمية المطلوبة لاستلام التابلت، فيما انتهت من تحديد الرسوم المرتبطة بالتأمين والبالغة 105 جنيهات، وذلك خلال سنوات الدراسة بالثانوية العامة التي تمتد 3 سنوات.