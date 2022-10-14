شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: كورونا والتوتر السياسى أثرا على أمن الغذاء والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الجمعة، إنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين أن المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا ومتغيراتها، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.