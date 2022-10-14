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الرئيس الجزائري عن اتفاق المصالحة الفلسطينية: "يوم تاريخى"

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القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الذي شهد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في بلاده، بأنه "يوم تاريخي".

تبون الذي أشرف على توقيع "إعلان الجزائر"، الذي انبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، قال: "اليوم هو يوم تاريخي ورجعت المياه إلى مجاريها" ووجه تبون الشكر "لكل الفصائل لأنها لبت رغبة الشعبين الفلسطيني والجزائري".

وتمنى الرئيس الجزائري قيام دولة فلسطين في المستقبل القريب قائلا "أتمنى عن قريب أن نرى حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكان تبون أشرف على توقيع "إعلان الجزائر"، للمصالحة الفلسطينية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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