شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى المكلف يعد بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الحكومة العراقى المكلف محمد شياع السودانى، اليوم /الخميس/، بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وقال السوداني - في تغريدة على "تويتر" - "شكرا لله وشكرا لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

وأضاف "أَعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة". وكان مجلس النواب العراقي صوت في وقت سابق اليوم على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأشار عون إلى أن من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأضاف عون إلى أن لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة.

وأشار عون إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، وأكد عون أنه سيكون على شركة توتال البدء بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبل.