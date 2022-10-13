شكرا لقرائتكم خبر عن الحكيم يهنئ العراقيين بانتخاب رئيس جديد: نتوسم خيرا وتابعنا مشهدا ديمقراطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس تيار الحكمة الوطنى في العراق عمار الحكيم، اليوم الخميس، أبناء الشعب العراقى الذى طال صبره لحلحلة الانسداد السياسي والمضي باستكمال الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية بمشهد ديمقراطي آخر شهده مجلس النواب العراقي اليوم.

وبارك "الحكيم" في تدوينة له عبر "تويتر" إلى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، وللاتحاد الوطني الكردستاني تمثيله في رئاسة الجمهورية، مضيفا "نتوسم بفخامة الرئيس المنتخب خيرا بأن يمضي في مسار حماية الدستور ويكمل ما شرع به من سبقه، وأن يتسم عهده بالتكاتف والتكامل بين السلطات الثلاث، وحث شركاء وفرقاء المشهد السياسي العراقي على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، كما لا يفوتنا أن نثمن الدور الوطني الكبير والمتميز الذي اضطلع به الدكتور برهم صالح خلال فترة تولية رئاسة الجمهورية."

وأدى السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقى رئيسا لجمهورية العراق.

وأعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 من أصل 269 صوت، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

وانتخب مجلس النواب العراقى، الخميس، السياسى الكردى الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق في الجولة الثانية من الاقتراع الذى انتهى منه أعضاء البرلمان العراقى منذ قليل.

صوت في الجولة الثانية 269 عضوا في البرلمان العراقى لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، وقاطعت كتلة الجيل الجديد البرلمانية العراقية، الجولة الثانية من تصويت النواب العراقى على مرشحي رئاسة الجمهورية.

وقرر مجلس النواب العراقي إجراء جولة ثانية من تصويت النواب الحاضرين في جلسة اليوم على مرشحي رئيس الجمهورية.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أكدت أن مجلس النواب العراقى قد انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأن نتائج الجولة الأولى للانتخاب، جاءت على النحو الآتي:- المرشح عبد اللطيف رشيد (157 صوتاً)، المرشح برهم صالح (99 صوتا).