شكرا لقرائتكم خبر عن عقد جولة ثانية لانتخاب رئيس للعراق لعدم حصول أى من المرشحين على أغلبية الثلثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بانتهاء مجلس النواب العراقى من عملية عد وفرز أصوات النواب فى جلسة اختيار رئيس للجمهورية، مشيرة إلى عقد جولة ثانية بسبب عدم حصول أى من المرشحين على ثلثى أصوات النواب، خلال الجولة الأولى التى جرت اليوم.

وذكرت "واع" أن مجلس النواب، انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأن نتائج الجولة الأولى للانتخاب، جاءت على النحو الآتي:- المرشح عبد اللطيف رشيد (157 صوتاً)، المرشح برهم صالح (99 صوتا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً، شاركوا جميعا في عملية الاقتراع.

وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الخميس، عملية التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.